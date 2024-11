Google comete erro, mostra dólar com valor de R$ 6,19 e gafe viraliza nas redes sociais

Google mostra cotação do dólar com erro - Foto: Reprodução

As pessoas que procuraram saber a cotação do dólar, nesta quarta-feira (6), após a eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, certamente tomaram um grande susto ao ver a moeda com o valor de R$ 6,19, maior cotação da história, no Google. O fato, no entanto, não passou apenas de um erro do Google, mas teve tempo suficiente para viralizar nas redes sociais e diversos perfis realizarem críticas ao governo brasileiro.

Mesmo com a moeda americana atingindo ganhos em 2%, devido uma visão do dólar mais forte com Trump na presidência, a máxima do dia bateu R$ 5,86, mas reverteu e passou a operar na casa dos R$ 5,70.

O dólar turismo, que encontramos nas casas de câmbio, superou os R$ 6, mas atingiu uma máxima de R$ 6,08 na sessão. O valor de R$ 6,19 registrado pelo Google, seria o maior nominal da história e representaria um aumento de 8% em relação ao fechamento da véspera.

O Google comunicou não saber o que gerou o erro e que estava apurando o que aconteceu. Durante a tarde, a gafe já havia sido resolvida. Uma hipótese levantada no mercado é de que a empresa tenha puxado as cotações da criptomoeda Tether durante a manhã, que tem o código USDT.