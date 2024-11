Acumulou de novo! Próximo sorteio da Mega-Sena deve pagar R$ 140 milhões

Nenhum apostador aceitou as seis dezenas do concurso 2793 da Mega-Sena. O sorteio, que aconteceu nessa terça (5) foi o décimo consecutivo sem ganhadores do prêmio principal.

O prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 140 milhões. O resultado Mega-Sena 2793 foi: 07 – 09 – 25 – 37 – 57 – 59.

A quina teve 222 vencedores e cada um vai receber R$ 36.233,07. Já a quadra registrou 14.183 ganhadores, com prêmio de R$ 810,19 para cada.

O próximo sorteio será nesta quinta-feira (7). O valor mínimo de cada aposta é R$ 5.

