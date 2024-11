Jovem de 16 anos é detido após fazer família de refém na Zona Sul do Rio

Jovem de 16 anos foi apreendido pela polícia na manhã desta terça-feira (5) após invadir uma residência e manter uma família refém no bairro Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O adolescente, que possui 23 passagens pela polícia, tentou fugir pulando o muro do Parque Lage, mas foi detido na Rua General Tasso Fragoso, na Lagoa, por policiais militares que patrulhavam a área. Com ele, foram encontrados um iPhone 14 Pro e R$ 77 em espécie.

A invasão aconteceu em uma residência na Rua Maria Angélica, onde outros três suspeitos também participaram do assalto. Ainda não há informações sobre o paradeiro deles.

Ao ser capturado, o adolescente foi levado para a 14ª DP, no Leblon, que confessou a invasão e o roubo. Ele foi reconhecido pelo filho do proprietário da casa e permanece detido em flagrante. O caso foi registrado na 15ª DP, na Gávea, e encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A Polícia Militar disse que devido ao uso de arma de fogo e ao histórico de violência na ação, o adolescente, que estava sem documentos, foi algemado por segurança durante a apreensão.