Em suas redes sociais, Marcelo posta vídeo com momentos importantes vividos no Fluminense

Utilizando mais uma vez as redes sociais, o lateral-esquerdo Marcelo voltou a se manifestar após saída do Fluminense. O jogador postou um vídeo, nesta terça-feira (05), com grandes momentos de sua última passagem pelo clube. Em inglês, ele utilizou a legenda "crônica de uma viagem maravilhosa."

Ele já havia se manifestado anteriormente nas redes sociais, quando destacou a fase vivida no clube das Laranjeiras. Marcelo reforçou também os laços sentimentais com o Fluminense, onde o ápice foi a conquista da Libertadores. No final do comunicado, ele encerrou dizendo "a verdade, como o sol, sempre sairá."

Na reta final de Fluminense x Grêmio, no Maracanã, Marcelo entraria no lugar de Lima. Mano passava orientações, mas se irritou com um comentário e mandou o jogador retornar ao banco. O lateral se queixou de toques de Mano em seu braço, com alegações de que o técnico queria "fazer média com a torcida".

Leia também:

▶ Engenheiro faz campanha para reconstruir casa de família gonçalense

▶ Fifa divulga regras para novo Mundial de Clubes

O clima ruim, resultado direto da confusão com Mano, teria deixado o Fluminense sem alternativas para além do rompimento do contrato. O treinador não expôs publicamente a frase, e se limitou a dizer que ouviu algo que não gostou.