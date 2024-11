Vasco busca Nilton Santos para mandar seus jogos durante reforma de São Januário

Com a reforma de São Januário se aproximando no início de 2025, o Vasco se alinha na busca por uma "nova casa". Com o fechamento de seu estádio até 2027, o cruzmaltino precisará de outro local para mandar seus jogos e a diretoria vê o Estádio Nilton Santos como seu plano A.

A negociação pode até mesmo envolver a joia vascaína Rayan. O atacante de 18 anos é alvo de John Textor, mas a principio, para jogar no Lyon. Independente da contratação do jovem, o Vasco tenta costurar um acordo com o Botafogo para mandar seus jogos no estádio do Glorioso. Mesmo tendo o Niltão como sua primeira opção, o Vasco também não descarta o Maracanã e outras arenas.

Mesmo com as recentes trocas de farpas públicas envolvendo Pedrinho e Textor, a relação entre as diretorias é boa. O Nilton Santos é considerado ideal pelo Vasco por conta do futuro novo gramado de São Januário. O cruzmaltino pretende utilizar no seu estádio um gramado sintético ou híbrido.

Fechamento de São Januário

O desejo do Vasco é fechar seu estádio após o fim do Brasileirão, mas isso ainda não é garantido. Torcedores e dirigentes vivem a expectativa de que o último jogo neste São Januário seja contra o Atlético-MG, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas, existe a possibilidade do estádio ser fechado só após o Carioca de 2025. O Vasco precisa cumprir alguns trâmites que no momento, estão atrasados. Publicada no início de julho, a lei que autorizou o Vasco a vender o potencial construtivo de São Januário ainda não foi regulamentada, por exemplo. O texto vai detalhar como a operação do potencial construtivo da reforma de São Januário será feita na prática, garantindo a operacionalização e a segurança jurídica de todo o processo.

Outro artigo da lei determina que em até 180 dias - ou seis meses - depois da publicação da legislação, o Vasco apresente o projeto básico da reforma à Prefeitura do Rio. Este é o documento que deve garantir a viabilidade técnica e o tratamento do impacto ambiental da obra, possibilitando a avaliação do custo e a definição dos métodos e do prazo de execução.