Dançarina da cantora Claudia Leitte, morre aos 21 anos após parada cardíaca

Claudia Leitte com dançarina Isabella Soares, morta aos 21 anos - Foto: Instagram

A dançarina Isabella Soares de 21 anos, integrante do balé da cantora Claudia Leitte, morreu no último sábado (2), após sofrer uma parada cardíaca durante um ensaio de dança. A jovem fazia parte do novo projeto audiovisual da artista intitulado "Intemporal".

Isabella enfrentava insuficiência cardíaca e lúpus, conforme informou Gabriel Genain, namorada da jovem. Nas redes sociais ele se despediu da amada e agradeceu pelo o que chamou de "melhores seis meses da vida".

Claudia Leitte também falou sobre a jovem em um desabafo: "Ainda não me recuperei. Em breve, vou lançar uma tour de Intemporal, onde ela interpreta com louvor a mente de alguém vivendo um dilema denso e invasivo. Descanse em paz, amada e inesquecível, Bella!”, escreveu a cantora.

Além de seu trabalho na dança, Isabella era estudante de direito e acumulava mais de sete mil seguidores nas redes sociais, onde mostrava momentos dos ensaios, treinos e sua vida ao lado do namorado.

Em abril deste ano, ao anunciar sua participação no projeto da artista, a dançarina expressou sua felicidade: "Que sonho realizado fazer parte disso, desse show maravilhoso e dessa experiência única!", publicou na ocasião.