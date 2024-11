Meninas de 3 e 10 anos são resgatadas de casa insalubre no Rio de Janeiro

Meninas de 3 e 10 anos são resgatadas de casa insalubre no RJ - Foto: Reprodução

Meninas de 3 e 10 anos são resgatadas de casa insalubre no RJ - Foto: Reprodução

Duas crianças foram resgatadas por agentes da Segurança Presente em uma casa insalubre em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda feira (4). As meninas de 3 e 10 anos de idade, estavam sozinhas, sem alimento e bem sujas.

Uma viatura foi acionada por um morador que indicou o endereço. "Houve a denúncia de que nessa rua tinha alguém sendo mantido em cárcere privado e sendo agredido. Diante da gravidade, a equipe procedeu até o local e chegando na residência observou que tinham duas crianças vivendo em condições sub-humanas", afirma o Capitão Leonardo Boldrini, Coordenador da base do Segurança Presente Austin.

Leia também:

Corpo é encontrado na Baía de Guanabara, na altura da Ilha da Conceição



Atleta gonçalense conquista medalha de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu



As meninas foram encontradas sozinhas, sujas, sem alimento ou água. Na casa foi encontrado montanhas de roupas espalhadas, misturadas com lixo e embalagens plásticas. A residência não tinha ventilação e estava completamente suja, as crianças foram levadas para o Conselho Tutelar, que está um busca de uma avó das meninas para acolhê-las.

O caso foi registrado na 58º DP (Nova Iguaçu), onde será apurado crime de maus-tratos. O pai das crianças foi conduzido à 58º DP, onde será ouvido. A mãe também foi localizada e será levada para a delegacia.