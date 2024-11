Família sofre acidente e tem seus pertences roubados enquanto espera por ajuda

Uma família teve seus pertences roubados enquanto esperava por ajuda após um acidente, na manhã desta terça-feira (5), na Rua São Francisco Xavier, próximo à Mangueira, Zona Norte do Rio.

Após a colisão, pai e filha aguardavam ajuda quando um grupo de pessoas em situação de rua saqueou o veículo e levou os pertences.

Segundo o corpo de bombeiros, as autoridades foram chamadas às 5h18 para atender a ocorrência. A corporação informou que José Manoel Abrantes, de 88 anos, e Márcia Helena Abrantes, 57, tiveram ferimentos leves. Pai e filha foram atendidos e liberados.

De acordo com informações de familiares, Márcia perdeu o controle do carro e bateu em um poste, deixando a parte dianteira do veículo totalmente destruída. Uma das faixas da via, sentido Centro, chegou a ser interditada para atendimento e reboque do veículo.