Motociclista tem braço esmagado por ônibus em São Gonçalo

Um acidente de trânsito deixou uma mulher, de 52 anos, com o braço esquerdo preso sob um ônibus, nesta segunda-feira (4), na Rua Dr. Alfredo Backer, na altura do número 237, situado no bairro do Mutondo, em São Gonçalo.

Nas imagens, registradas por um motorista que passava pelo local, é possível ver o coletivo sobre o braço da mulher, que ficou esmagado. De acordo com informações de testemunhas, um veículo teria derrubado a motociclista e depois fugido.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro do Colubandê. A unidade de saúde informou que a motociclista apresenta estado estável de saúde.