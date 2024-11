Neymar sente incômodo na coxa direita e deixa jogo do Al-Hilal pela Champions League da Ásia

O atacante Neymar acabou sofrendo uma nova lesão nesta segunda-feira (04), em jogo do Al-Hilal pela Champions League da Ásia. O camisa 10 estava no banco e entrou na partida aos 12 minutos do segundo tempo. Ele precisou ser sacado aos 39 minutos, com um incômodo na coxa direita.

O técnico Jorge Jesus disse que Neymar deve ficar duas semanas de fora: "Ele voltou de uma lesão que não é fácil. Ele joga em uma posição que o torna muito vulnerável a contatos. Acredito que a lesão dele é muscular, e não no joelho. Deve ficar ausente por, pelo menos, duas semanas."

Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, o craque brasileiro sofreu uma falta, onde foi acertado na perna direita. Ele se levantou, tentou dar um pique em seguida e foi direto para fora do gramado do estágio Kingdom Arena.

A previsão do técnico português Jorge Jesus de que Neymar pode ficar parado por duas semanas, entretanto, não afetaria seu planejamento quanto aos jogos do Al-Hilal. Como o brasileiro não está inscrito na liga saudita, a próxima partida que ele poderia disputar seria o duelo contra o Al-Sadd, pela Champions da Ásia, no dia 26 de novembro, ou seja, daqui a três semanas.

Essa foi a segunda vez que Neymar esteve em campo pelo Al-Hilal desde que se recuperou de grave lesão no joelho. O outro tinha sido contra o Al-Ain, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O brasileiro está regularizado para jogar apenas esta competição neste ano de 2024, ele não foi inscrito na Saudi Pro League 2024/25.

Ele ficou fora da última convocação da seleção brasileira, para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior explicou a ausência do craque da lista: Neymar teve poucos minutos em campo nesta temporada.