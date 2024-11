Escola mimim promove macarronada no próximo fim de semana no Rio

No próximo domingo (10), a partir das 13 horas, a Nova Geração do Estácio promove a ‘Macarronada da Mirim’, na quadra da Estácio. Uma variedade de molhos, temperos e estilos musicais será servida, com apresentações do Grupo Hashtag sem medo, Julia Castro, Nego Wando e Claudinho do Pagode, além da escola convidada Golfinhos do Rio de Janeiro.

O ingresso (individual) custa 15 reais e a reserva de mesa com direito a quatro lugares sai por apenas R$ 20, podendo ser adquiridos na quadra da Estácio de Sá, Bar do Xangô do Estácio. Venda e reservas podem ser feitas através do telefone (21) 98208-9277 (Joel). A quadra da Estácio de Sá fica na Avenida Salvador de Sá, 206 / 208 – Estácio.

Serviço:

Macarronada da Mirim

Data: 10 de novembro de 2024 (domingo).

Horário: 13h.

Local: Quadra da Estácio de Sá (Av. Salvador de Sá, 206 / 208 – Estácio).

Ingresso: 15 reais

Reserva de mesa: 20 reais.

