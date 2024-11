Morre Evandro Teixeira, grande nome do fotojornalismo, aos 88 anos

Um dos nomes mais marcantes do fotojornalismo brasileiro, Evandro Teixeira, faleceu na tarde da última segunda-feira (4), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Segundo familiares, o fotógrafo apresentou falência múltipla dos órgãos por complicações de uma pneumonia.

Nascido em Irajuba, na Bahia, em 1935, o jornalista fotografou momentos históricos e mais significativos do país no século 20. No Jornal do Brasil, onde trabalhou por 47 anos, Evandro fez registros das ditaduras militares do Brasil e do Chile, além de fotos denunciando repressões policiais no Rio de Janeiro, a despedida de Pablo Neruda - importante poeta chileno - e figuras brasileiras icônicas, como Pelé e Ayrton Senna.

O trabalho do fotojornalista se tornou uma fonte de pesquisa e memória para diversos profissionais da área. No total, Evandro deixou mais de 150 mil imagens e livros premiados - Fotojornalismo (1983); Canudos 100 anos (1997); e 68 destinos: Passeata dos 100 mil (2008).

Ele será velado na Câmara dos Vereadores nesta terça-feira, das 9h às 12h.