Shows com artistas nacionais agitam a Flim até o dia 10/11

A Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), que acontece até o dia 10 de novembro, na orla do Parque Nanci, está com uma programação de shows especial e recebe grandes artistas do cenário nacional, como Sandra Sá, Lenine, Roberta Sá, Vanessa Mata e Geraldo Azevedo. O sambista Pretinho da Serrinha abriu o primeiro dia do evento, na noite de sexta-feira (1º/11), tocando vários clássicos do samba que emocionaram o público.

Neste sábado (02/11), a rainha soul brasileiro, Sandra Sá, vai sacudir o público com sucessos da sua carreira, como "Olhos Coloridos" e Bye Bye Tristeza". No domingo (3/11), a Flim recebe o cantor pernambucano Lenine, que terá duas participações no evento. Ele participa do talk show “Conversas & Canções”, a partir das 14h30, na arena Papo Flim, em um bate papo com o músico e produtor musical Maurício Pacheco. Em seguida, o cantor sobe ao palco às 20h.

Leia também:

Passista com síndrome de down brilha na Unidos do Porto da Pedra

Apontado como um dos principais ladrões de carro do Rio é morto em tentativa de roubo na Linha Vermelha

Na próxima sexta-feira (08/11), a cantora Roberta Sá participa da roda de conversa ‘Que História de Samba é Essa?’ a partir das 18h, ao lado do escritor Luiz Antônio Simas, a carnavalesca Beth Morgado, com mediação da jornalista Flávia Oliveira. A cantora encerra a noite da Flim com um show especial no palco principal a partir das 21h. A cantora, compositora e escritora Vanessa da Mata também terá duas participações da Flim. Às 16h, ela estará no projeto “Conversas & Canções”, sendo entrevistada pelo músico Maurício Pacheco. A partir das 20h, ela sobe ao palco principal para cantar grandes sucessos da sua carreira. O cantor Geraldo Azevedo encerra a programação da Festa Literária de Maricá no domingo (10/11), a partir das 20h.

Programação de shows na Flim

Sábado (02/11) - Sandra

Domingo (03/11) - Lenine

Sexta-feira (08/11) – Roberta Sá

Sábado (09/11) – Vanessa da Mata

Domingo (10/11) – Geraldo Azevedo

Os shows começam a partir das 20h, após o encerramento das rodas de conversa na arena Papo Flim.