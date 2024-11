Dias após rescindir com o Fluminense, Marcelo visita Xerém e assiste a treino do filho

Marcelo esteve no CT do Fluminense acompanhando o filho Liam, do sub-9 - Foto: Reprodução

Mesmo após a rescisão de contrato com o Fluminense no último sábado (02), o lateral Marcelo ainda mantém laços com o clube. Ele visitou o centro de treinamento, em Xerém, dentro do estádio que leva seu nome, nesta segunda (04), para acompanhar o filho Liam. O jovem faz parte da categoria sub-9 do tricolor.

O contrato entre Marcelo e Fluminense ia até o final de 2024 e foi encerrado em comum acordo. O desentendimento com o técnico Mano Menezes, durante o confronto contra o Grêmio, no Maracanã, foi o ponto final da relação.

Na partida da sexta-feira (01), Marcelo foi chamado pelo treinador para entrar em campo já aos 44 do segundo tempo. O lateral teria se queixado do treinador, que teria tocado em seu braço para "fazer média com a torcida". O lateral se pronunciou nas suas redes sociais pela primeira vez, no domingo (03). Em nota, Marcelo disse que "a verdade, como o sol, sempre sairá."

Marcelo se despediu do Fluminense com 68 jogos nesta segunda passagem pelo time profissional. Ele participou da temporada 2006, antes de seguir rumo ao Real Madrid. Desde que retornou ao Brasil, em 2023, o lateral marcou cinco gols e também deu três assistências.