Mulheres protagonizam pancadaria em ônibus de Niterói

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga generalizada entre passageiros em um ônibus da linha 52 (Baldeador x Itaipu), em Niterói. A pancadaria ocorreu no último domingo (3), por volta das 19:15 da noite.

Segundo a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), agentes da Polícia Militar precisaram intervir e retirar do coletivo as pessoas envolvidas na confusão.

Leia também:

➣Corpo é encontrado na Baía de Guanabara, na altura da Ilha da Conceição

➣ Polícia Federal prende dois homens com 12kg de maconha no Galeão

No vídeo gravado por outros passageiros, é possível ver quatro mulheres trocando chutes e tapas enquanto são separadas por outras duas pessoas que estavam no coletivo. Em determinado momento, uma jovem tenta intervir nas agressões, mas uma mulher se desvencilha e tenta continuar a briga.

Segundo a Semove, após a atuação dos agentes policiais e a retirada dos envolvidos na confusão, os passageiros puderam continuar tranquilamente a viagem.