Mega-Sena: grande prêmio acumula e chega a R$ 127 milhões

O sorteio do concurso 2.792 da Mega-Sena foi realizado na noite desta sexta-feira (1º), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 127 milhões.

Os números sorteados foram 16, 22, 33, 34, 49 e 59. No total, 119 apostas acertaram a quina e faturaram R$ 68.004,21. Além disso, 10.706 apostas obtiveram 4 acertos, faturando R$ 1.079,83 para cada ganhador.

As apostas podem ser feitas até às 19h(horário de Brasília), em qualquer lotérica pelo país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar por meio de vias digitais, é necessário fazer o cadastro e ser maior de 18 anos, além de preencher os dados do cartão de crédito.