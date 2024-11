Homem morre após saltar de speed fly da Pedra Bonita em São Conrado

Um homem morreu após cair em uma localidade de mata, enquanto praticava um voo de speed fly, modalidade praticada com um equipamento semelhante a um pequeno paraquedas. O acidente ocorreu ontem (3) na Pedra Bonita, localizada em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro. Tudo indica que ele teria perdido o controle do equipamento depois de saltar da rampa.

O acidente reuniu equipes do Corpo de Bombeiros com militares dos quarteis do Alto da Boa Vista, Lagoa e Humaitá, que iniciaram as buscas pelo homem por volta das 9h58. Depois de quase quatro horas de buscas, o homem, identificado como José de Alencar Lima Junior, de 49 anos, foi localizado em uma região de mata perto do ponto de onde saltou. O corpo foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML).

O momento do salto do homem da Pedra Bonita foi registrado por um vídeo, que circula nas redes sociais. A queda ocorreu depois que o piloto realizou a decolagem. Depois disso, ele some entre as árvores. “Meu Deus, gente, ele tropeçou”, disse uma mulher que gravou a cena.

O equipamento passará por perícia técnica.