Polícia Federal investiga suposto vazamento de imagens da prova do Enem

O primeiro dia de provas do ENEM foi no domingo (3) - Foto: Divulgação/Wilson Dias/Agência Brasil

Supostas imagens das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 2024, primeira prova aplicada no último domingo (3), que circulam pelas redes sociais, serão investigadas pela Polícia Federal (PF). A divulgação indevida ocorreu depois do início da aplicação da prova, mas antes de 18h, momento em que o candidato pode deixar o local de prova com o caderno de questões.

Nas imagens, é possível visualizar o tema da redação, os textos motivadores e também outras questões na íntegra.

“Por volta das 16h, uma pessoa tentou sair. A gente passou por todo procedimento e ela vai ser investigada pela PF”, alegou o ministro da Educação, Camilo Santana, em uma entrevista coletiva. Não houve mais informações de ocorrências registradas, por parte do Ministério da Educação (MEC).