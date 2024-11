Agnaldo Rayol morre aos 86 anos, após sofrer queda em casa

O Brasil perdeu um dos grandes ícones da música e dramaturgia. O cantor Agnaldo Rayol, de 86 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (4), depois de sofrer uma queda em sua residência em São Paulo. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre o velório e o enterro.

Agnaldo caiu em casa e bateu com a cabeça, foi socorrido para o Hospital HSANP, situado no bairro de Santana, Zona Norte da capital paulista, mas infelizmente não resistiu.

A informação foi confirmada pela família por meio de uma nota pública enviada à imprensa.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", relata a nota.

"Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", finalizou.

No momento do acidente, o cantor foi socorrido por um cuidador da família, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Entretanto, o socorro demorou a chegar no local, conforme alega a assessoria de imprensa do artista. Agnaldo estava lúcido quando o socorro foi acionado.

Quem foi Agnaldo Rayol?

O artista será lembrado pela sua voz marcante que conquistou inúmeros fãs ao redor do Brasil. Agnaldo Rayol deu início a sua carreira ainda criança, com 5 anos, ao participar de um programa de Renato Murce na Rádio Nacional.

Já mais à vontade com os palcos, foi a hora de ir para a dramaturgia, quando aos 12 anos, estreou no filme “Também Somos Irmãos”. Atuou em 14 filmes e lançou 56 discos, sendo o último em 2011, “O Amor É Tudo”.

Nos anos de 1960, o artista alcançou o auge de sua carreira, tendo nessa época apresentado programas de televisão na emissora TV Record.

Na carreira musical, um grande marco foi a música “Tormento d’ Amore”, trilha sonora da novela “Terra Nostra”, da TV Globo.