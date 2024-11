Enem 2024: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” é tema da redação

“Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” foi o tema escolhido para a redação realizada pelos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2024, que é realizado na tarde deste domingo (03) em todo o país. A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, uma hora após o início das provas.

Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 3, 2024

Neste primeiro dia de exame, a prova exige que o participante escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema, que não é divulgado previamente. Na prova, os alunos têm acesso a alguns textos e conteúdos de apoio relacionados ao tópico. As provas acontecem em mais de 10 mil locais de aplicação pelo país até às 19h.

Além da redação, o primeiro dia de Enem também traz 90 questões de linguagens e ciências humanas para os alunos. No segundo dia de provas, que acontece no próximo domingo (10), os participantes respondem a mais 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Mais de 4,3 milhões tiveram suas inscrições confirmadas para o Enem deste ano.

Confira alguns dos temas de redação nas últimas edições da prova:

- 2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

- 2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

- 2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

- 2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira (edição presencial); O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil (Enem Digital)

- 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

- 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet