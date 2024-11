Moradores denunciam poste em mau estado com risco de queda no Barro Vermelho, SG

A estrutura, localizada na altura do número 69, apresenta partes soltas e comprometidas, gerando temor entre os moradores - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Moradores da Travessa Alberto Pitta, no Barro Vermelho, denunciam a má conservação de um poste com parte da estrutura solta, oferecendo risco de queda.

O poste, localizado na altura do número 69, representa uma ameaça à segurança de moradores e pedestres que circulam pela via, com risco de cair a qualquer momento e causar acidentes graves.

“É um perigo iminente, que precisa ser resolvido o mais rápido possível, antes que aconteça algum acidente”, alerta o morador Ananias Correa.

Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que enviará um técnico ao local para avaliar a situação ainda nesta semana.

Sob supervisão de Marcela Freitas