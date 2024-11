Bombeiros socorrem jovem que caiu em trilha na praia de Piratininga; Vídeo!

Momento do resgate do jovem - Foto: Reprodução - Vídeo

Militares do Corpo de Bombeiros do quartel de Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, foram acionados neste sábado (2) para resgatar um jovem de 25 anos que caiu durante uma caminhada na Trilha Zé Mondrongo, na praia de Piratininga. Um helicóptero foi utilizado na operação de socorro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz caiu entre as pedras, ficando ferido e impossibilitado de se deslocar sozinho. A equipe de resgate foi acionada por volta das 9h e encaminhou a vítima ao hospital, onde foram constatados apenas ferimentos leves.





