Policiais do 25º BPM prendem mulher foragida da Justiça da Paraíba, em Araruama

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), pertencentes ao 25º BPM (Cabo Frio), em ação conjunta com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ), após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no final da manhã da última sexta-feira (01), na Rua Comendador Queiroz, Centro, em Araruama, Região dos Lagos, a criminosa, foragida da Justiça, Flaviana Gonçalves da Silva, vulgo “Dega”, de 37 anos.

No dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 23h00min, na Rua Coração de Jesus, na feirinha de Tambaú, bairro Tambaú, em João Pessoa/PB, Flaviana e outro indiciado foram flagranteados e foram denunciados por, associação criminosa voltada para a prática permanente e estável do tráfico de drogas, onde foram apreendidos os seguintes materiais: 21 (vinte e um) invólucros de crack; 07 (sete) invólucros de maconha e a quantia de R$432,75 em espécie.

Em decisão da Justiça, lhe foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas, as quais não foram cumpridas pela ré, e atualmente, ela se encontrava foragida do Sistema Penitenciário da Paraíba. Em razão de evasão anunciada, contra ela constava um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara de Entorpecentes de João Pessoa, pelo crime de Tráfico de Drogas.

Diante dos fatos, a detenta foi levada à 118ª DP (Araruama), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas necessárias sobre o caso e, posteriormente ela foi encaminhada a um unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça de João Pessoa/PB.

Assim, o 4º CPA/25ºBPM, pede que qualquer informações sobre a localização de foragidos da Justiça de outros estados, sejam reportadas imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido.