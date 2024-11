Cedae retoma produção de água no Sistema Imunana-Laranjal

A Cedae restabeleceu a produção de água em Imunana-Laranjal às 17h12 desta sexta-feira (1/11). A manutenção preventiva anual do sistema havia sido concluída à 1h, quando a captação e o tratamento de água foram retomados, mas às 2h05 foi preciso interromper a operação para manutenção da Enel. Às 12h45, o sistema voltou a operar, mas foi preciso nova interrupção, às 13h30, para ajustes em uma das novas válvulas instaladas durante a manutenção.

A previsão é de que o sistema esteja operando com 100% da sua capacidade até as 21h. O prazo para normalização total do abastecimento nas regiões atendidas pelo sistema deverá ser informado pelas concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, de acordo com as respectivas áreas de atuação.

O sistema

O Imunana-Laranjal é responsável pelo abastecimento de mais de dois milhões de pessoas nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

A manutenção preventiva anual mobilizou cerca de 200 profissionais da Cedae para a realização de mais de 40 serviços programados. Foram executados reparos gerais, instalação de equipamentos, ajustes eletromecânicos, revisão de componentes e limpeza das estruturas. As ações aumentam a segurança operacional do sistema, garantindo o fornecimento contínuo durante o verão, período de maior consumo de água.