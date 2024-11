Jovem de 18 anos desaparece após encontrar amigo na Zona Oeste do Rio

Um jovem de 18 anos desapareceu, na última terça-feira (29). Ele tinha avisado à namorada que sairia para encontrar um amigo na estação de BRT Recreio Shopping. Sua última aparição foi no Pontal, Zona Oeste do Rio.

A namorada, Beatriz Rosa da Silva, disse que antes do desaparecimento, ele enviou mensagens relatando estar dentro do carro do amigo, o mesmo acrescentou que o clima estava estranho. A companheira da vítima solicitou que ele compartilhasse a localização, que indicou sua última aparição.

Ao perceber que Vitor Hugo não respondia, Beatria ligou para o amigo que informou o desaparecimento: "Quando ele parou de me responder, liguei para esse amigo. Ele disse que o carro parou por falta de combustível, que foi procurar gasolina e, ao voltar, não encontrou Vitor Hugo".

O destino dos dois amigos é desconhecido.

Antes do caso ser encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o caso tinha sido registrado na 43ª DP (Guaratiba). Segundo a Polícia Civil, as providências estão sendo tomadas para encontrá-lo.