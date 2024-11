Governo do Rio reforça policiamento para o G20; entenda!

O governador Cláudio Castro revelou na manhã desta sexta-feira (1), a instalação de 6 novas bases do Segurança Presente na região central e zona sul do Rio de Janeiro para reforçar o policiamento para a realização do G20. O encontro entre as maiores potenciais econômicas irá acontecer nos dias 18 e 19 de novembro.

De acordo com o político, após o evento, as bases continuarão instaladas para garantir a segurança da área. Ele completou informando que mais de 350 policiais, além de agentes civis e assistentes sociais, irão trabalhar das 8h às 22h. As novas instalações ficarão nos seguintes pontos: Cinelândia, Lapa, Boulevard Olímpico, Praça Muhammad Ali, Avenida Beira Mar, perto do MAM Rio e Copacabana. No total, serão 48 pontos espalhados pela cidade.

Leia também:

Prefeitura de Niterói desapropria terreno que fará parte do Parque Natural Municipal de Pendotiba

Universo abre inscrições para primeiro vestibular de Medicina



Até o momento, o governo do estado não anunciou o plano completo para a segurança da cidade e dos chefes de Estado que estarão na capital fluminense entre os dias 14 e 20 de novembro.

Na última quinta (31), a Prefeitura do Rio anunciou o plano operacional de mobilidade e ordem pública para o período, que inclui um megaferiadão e restrições de circulação em áreas usadas para a passagem das comitivas dos países.