Previsão do tempo: fim de semana será marcado por sol e temperaturas estáveis

Bem-vindo, novembro! Após dias com tempo nublado e chuva, o primeiro fim de semana do mês será de sol com temperaturas estáveis. Segundo dados do Climatempo, as condições climáticas serão ideais para atividades e passeios ao ar livre.

Confira, a seguir, a previsão do tempo para os municípios de São Gonçalo e Niterói:

SÃO GONÇALO

- Sexta-feira (01): Máxima de 29ºC e mínima de 18ºC. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu ficará com muitas nuvens, mas não irá chover.

- Sábado (02): Máxima de 30ºC e mínima de 19ºC. Dia com sol e muitas nuvens. Noite com céu nublado.

- Domingo (03): Máxima de 31ºC e mínima de 20ºC. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

NITERÓI

- Sexta-feira (01): Máxima de 28ºC e mínima de 20ºC. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu será marcado por muitas nuvens, mas não irá chegar.

- Sábado (02): Máxima de 29ºC e mínima de 22ºC. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

- Domingo (03): Máxima de 29ºC e mínima de 22ºC. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Umidade ficará na faixa dos 39%.