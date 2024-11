Saiba quem são os influenciadores envolvidos em operação contra sorteios ilegais no Rio

A "Operação Rifa Limpa", ação contra influenciadores envolvidos em esquema de sorteios ilegais, está sendo realizada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira(1). Uma das pessoas envolvidas é a influencer digital Vivi Noronha, esposa de MC Poze do Rodo.

Outros criadores de conteúdo como Roger Rodrigues do Santos, Jonathan Luis Chaves Costa(Jon Jon), Roginho Dú Oro e Leandro Medeiros (Lacraia) também estão sendo investigados. O objetivo da operação é cumprir 10 mandatos de busca e apreensão nas residências dos acusados por crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia, os sorteios são baseados em parâmetros da Loteria Federal, o que cria uma falsa aparência de legitimidade e segurança, mas são feitos por aplicativo com indícios de manipulação. Entretanto, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador real. Ao divulgarem as atividades, os influenciadores visam lucros ilícitos à custa de um grande número de pessoas, utilizando estes mecanismos falsos.

Objetos encontrados na casa de MC Poze e Vivi | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Vale lembrar que a realização de rifas exige autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), ligada ao Ministério da Fazenda, e apenas instituições sem fins lucrativos têm permissão para promover esses sorteios.

Vivi Noronha e MC Poze do Rodo se casaram em cerimônia para família e amigos no último sábado(26). A cerimônia foi realizada um mês e meio depois do pedido de casamento, feito pelo cantor durante a sua apresentação no Rock em Rio, no dia 15 de setembro.