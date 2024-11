Dança "sensual" em delegacia é investigada pela Corregedoria da Polícia Civil; Vídeo!

Ao longo do vídeo, ainda é possível ouvir um suposto policial que teria registrado a cena falando: “Car@lh*, tirou onda - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Ao longo do vídeo, ainda é possível ouvir um suposto policial que teria registrado a cena falando: “Car@lh*, tirou onda - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A Corregedoria da Polícia Civil investiga um vídeo que viralizou nas redes sociais em que mostra uma mulher fazendo uma “dança sensual” no interior de uma delegacia no Rio de Janeiro. A cena, supostamente gravada por um policial, mostra a mulher dançando ao som de “Material Girl”, música de Madonna, no momento em que tira o casaco e se apresenta ao redor de uma cadeira.

Ao longo do vídeo, ainda é possível ouvir um suposto policial que teria registrado a cena falando: “Car@lh*, tirou onda”.

No vídeo, também é possível ver um grupo de pessoas esperando atendimento no saguão da delegacia.

Leia também:

Forças de segurança são mobilizadas por prisão de foragido da Justiça, em Cabo Frio

Lexa relata momentos de tensão em abordagem de bandidos em São Paulo

Por meio de nota, a Corregedoria da Polícia Civil alegou que o caso já está sendo investigado. Afirmam também que buscam identificar a unidade e o policial e que também analisam o comportamento dos envolvidos.