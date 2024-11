Lexa relata momentos de tensão em abordagem de bandidos em São Paulo

A cantora Lexa usou as redes sociais para relatar os momentos de tensão que viveu, nessa quinta-feira (31), após sair do estúdios do SBT, onde gravou o programa “Sabadou com Virginia”, em São Paulo. No Instagram, nesta sexta-feira, a famosa relatou que os criminosos abordaram a van onde ela e a equipe estavam.

"Tomamos um susto ontem. Mas está tudo bem, graças a Deus. A gente estava saindo do SBT e fomos abordados por bandidos. Pararam a van. Chegaram falando: 'fica todo mundo dentro da van. Perdeu, perdeu'. Olha, não desejo isso pra ninguém. Agora, grávida... comecei a ficar nervosa, comecei a rezar, pôr a mão na barriga, mas está tudo bem", disse a cantora.

"No final das contas, o motorista voltou correndo na contramão. Foi uma coisa muito rápida. Eles viram a gente, uma loucura. Não gosto nem de lembrar, mas está todo mundo bem, tudo certo, amém", finalizou.

Lexa anuncia a gravidez

No mesmo dia que aconteceu o momento de tensão, a cantora e seu noivo, o ator Ricardo Viana anunciaram a gravidez do primeiro filho do casal. O ator já é pai de Cecília, de 9 anos, fruto de um antigo relacionamento.

A notícia veio a público por meio de uma publicação nas redes sociais, onde a artista compartilhou vídeos do momento da descoberta da gestação e a reação de familiares e amigos.

"Estou grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho (a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida!", escreveu Lexa.