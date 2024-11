Monstrão do Jardim Catarina é preso na Região dos Lagos

Davi Lacrin Jacob, vulgo “Monstrão do Jardim Catarina", de 24 anos. - Foto: Divulgação

Davi Lacrin Jacob, vulgo “Monstrão do Jardim Catarina", de 24 anos. - Foto: Divulgação

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), pertencentes ao 25º BPM (Cabo Frio), após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta quinta-feira (31), na Rua das Bananeiras, no Engenho Grande, em Araruama, na Região dos Lagos, criminoso, foragido da Justiça e ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV), Davi Lacrin Jacob, vulgo “Monstrão do Jardim Catarina", de 24 anos.

Pertencente ao tráfico de drogas do Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso foi para Araruama, a fim gerenciar os pontos de drogas do Engenho Grande, a mando da cúpula da facção.

Preso em outubro de 2018, ele teve regressão cautelar ao sistema semiaberto, em julho de 2022, com Prisão Albergue Domiciliar (PAD), e monitoramento eletrônico, porém, ele deixou de comparecer ao Patronato Magarino Torres, desde 30/11/2022, e descumpriu o monitoramento eletrônico a partir de 14/09/2022, sem ter apresentado justificativa. O equipamento de monitoração eletrônica, encontra-se sem sinal há mais de 01 ano, descumprindo as regras do PAD.

Em razão do descumprimento das regras do PAD, contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Tráfico de Drogas, Espécie de prisão: Regressão de regime. Ele ainda possui anotações criminais pelos crimes de Homicídio e Tráfico de Drogas.

Diante dos fatos, ele foi levado à 118ª DP (Araruama), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e, posteriormente, será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

