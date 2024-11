Motociclista morre após ser atingido por carro e cair da Ponte Rio-Niterói

Um motociclista morreu após ser atingido por um carro de passeio e cair na Baía de Guanabara enquanto atravessava a Ponte Rio-Niterói. O caso aconteceu na última sexta-feira (25), em uma das faixas no sentido Niterói. Um motorista alcoolizado atingiu duas motocicletas e acabou arremessando um colombiano, de 36 anos, para fora da Ponte, segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a equipe policial, o colombiano estava junto de um passageiro quando sua moto começou a apresentar sinais de pane mecânica. Ele parou na faixa de rolamento. Outro motociclista parou logo em seguida para prestar suporte. Foi nesse momento que um carro de passeio chegou por trás e atingiu as duas motocicletas. O condutor da primeira moto acabou perdendo o equilíbrio e caiu da ponte.

Bombeiros do Grupamento Marítimo de Botafogo encontraram o corpo do colombiano cerca de uma hora e meia depois. A vítima já estava em óbito. O passageiro que estava com ele e o motociclista que parou para ajudar ficaram feridos e foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). O colega da vítima fatal permanece internado na unidade e foi submetido a uma cirurgia na tarde desta quinta (31).

Já o motorista do carro de passeio saiu ileso. Ele realizou o teste do "bafômetro" no local e, segundo a PRF, estava embriagado. Ele foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde prestou depoimento. Até a publicação desta notícia, a unidade policial ainda não havia confirmado se ele permaneceu detido e se o caso está sendo investigado.