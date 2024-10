Outubro Rosa: Universo promove ação social no campus Niterói

O mês de outubro marca a campanha de prevenção ao Câncer de Mama, e a Universo, campus Niterói, mantém a tradição desde 2014 em promover ações que envolvem diversos cursos da universidade para ajudar as mulheres a superarem esse momento delicado e incentivar o autoexame. O evento aberto ao público, que acontece nesta quinta-feira (31), oferece diversos serviços como aferição de glicose e pressão, atendimento jurídico, palestras com especialistas, entre outros.

A ação social promovida pela universidade teve início em 2014, quando a docente do curso de direito, Daniela Gonçalves, foi diagnosticada com câncer de mama, o que incentivou colegas e alunos a se voltarem para o tema tão importante. Hoje em dia, o evento conta com a mobilização de todos os cursos.

A organizadora do evento “Universo no Outubro Rosa”, professora Claudia Mangelli, explica a importância da ação social para os alunos e para a comunidade.

“Queremos especializar profissionais para esses pacientes, para esse grupo de pessoas com câncer, que é muito importante ter um profissional capacitado para trabalhar com esse público”.

Universo promove a campanha "Universo no Outubro Rosa" | Foto: Layla Mussi

Os principais cursos envolvidos na ação estão diretamente ligados ao bem estar e segurança das mulheres com câncer de mama, o que facilita o cuidado desse público e também na orientação sobre o autoexame.

“O tratamento de quimioterapia e radioterapia traz alguns efeitos colaterais, como a xerostomia, que é a boca seca, algumas dermatites, então a gente precisa controlar os efeitos do tratamento. Hoje nós estamos trazendo a parte de bruxismo porque durante esse tratamento as mulheres também desenvolvem uma sensibilidade emocional muito grande e acabam manifestando outras disfunções”, explica Joice Nascimento, professora do curso de odontologia da instituição.

O evento tem a finalidade de ajudar as mulheres a se conhecerem e principalmente incentivar o autoexame, o que facilita que a doença seja diagnosticada cedo e consequentemente o tratamento tenha melhor eficácia.

“O nosso objetivo aqui é evitar o processo de retirada do seio. A finalidade deste evento é orientar as mulheres a fazer o autoexame, que é de suma importância na prevenção do câncer de mama. Então o primeiro passo é aquela análise diária que ela faz durante o banho, de apalpar o seio, vê se tem alguma coisa diferente”, explica o coordenador do curso de farmácia, Cláudio Carneiro.

O serviço conta com serviços básicos de saúde | Foto: Layla Mussi

Além disso, o evento contará com palestras, que começarão às 19h, no Núcleo de Práticas Jurídicas, como “Outubro Rosa: Desenhando estratégias para a detecção precoce do câncer de mama”, ministrada pelo PHD Dr. Jessé Lopes, médico oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas e pesquisador do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A importância dessa temática se estende também para o direto, que tem a intenção de levar informação sobre como as pessoas com câncer de mama são amparadas pela lei.

“O curso de direito tem uma cartilha, formulada pelos alunos e professores, com todas as leis que protegem, que amparam o portador do câncer de mata entre outras enfermidades cancerígenas”, relata o coordenador do estágio do curso de direito, Rogério Travassos.

Para debater melhor sobre o assunto, a Universo convidou a Dra. Daniella da Motta Azevedo, que irá palestrar sobre “A Proteção do Direito Social Trabalhista e Previdenciário”, também no Núcleo de Práticas Jurídicas.

Palestrante convidada na área de direito | Foto: Divulgação

