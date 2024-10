'Choro das Minas' leva música e protagonismo feminino ao Solar do Jambeiro neste domingo

Neste domingo, 03 de novembro, às 11h, o Solar do Jambeiro, em Niterói, será palco de uma manhã de cultura e empoderamento musical com a apresentação gratuita do grupo Choro das Minas, o primeiro coletivo de mulheres dedicadas ao choro na cidade. Formado por instrumentistas talentosas, o grupo é um projeto pioneiro e celebra o protagonismo feminino em um gênero musical tradicionalmente masculino, ao mesmo tempo em que enriquece o cenário cultural da cidade.

O conjunto, composto por Clarice Maciel (pandeiro), Gisele Mascarenhas (flauta transversal), Lena Verani (clarinete), Valéria Gomes (violão 7 cordas) e Belliza Luar (violão 6 cordas), conta nesta edição com a convidada especial Gabi Buarque, trazendo sua voz e o cavaquinho para abrilhantar ainda mais a performance. Com um repertório que homenageia grandes nomes do choro como Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim, o grupo traz releituras que evocam a tradição e, ao mesmo tempo, a renovação desse estilo musical tão brasileiro.

O evento integra a programação do Circuito de Choro de Niterói, uma iniciativa da Fundação de Arte de Niterói (FAN) com direção do mestre Silvério Pontes, consolidando-se como um espaço aberto à diversidade e à valorização do choro em suas variadas expressões.