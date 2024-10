Jovens Aprendizes do Neaca visitam Complexo da Petrobras em Itaboraí

Oriundas das periferias e recém-formadas no Projeto Jovem Aprendiz, adolescentes e jovens participaram de uma visita guiada por profissionais e conheceram o trabalho das mulheres em diferentes áreas de atuação no Complexo de Energias Boaventura - Foto: Divulgação

Oriundas das periferias e recém-formadas no Projeto Jovem Aprendiz, adolescentes e jovens participaram de uma visita guiada por profissionais e conheceram o trabalho das mulheres em diferentes áreas de atuação no Complexo de Energias Boaventura - Foto: Divulgação

Onze alunas recém-formadas no Projeto Jovem Aprendiz, organizado pelo Núcleo Especial de Atendimento à Criança e Adolescentes Vítimas de Violências Doméstica/e ou Sexuais (NEACA), realizaram uma visita guiada por profissionais da Petrobras, ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com os organizadores, o objetivo da visita foi apresentar às estudantes o trabalho das mulheres em diferentes áreas de atuação no Complexo Boaventura, sobretudo em funções ligadas às ciências, tecnológicas e exatas. Segundo as profissionais da Petrobras, essas áreas estão deixando de serem ocupadas, majoritariamente, pela mão de obra masculina e, cada vez mais, se tornando excelentes campos de oportunidades para mulheres que iniciam no mercado de trabalho.

Durante a visita, que foi mediada pelo gerente geral do Complexo de Energias Boaventura, Cândido Luis Queiroz da Silva e o representante da Área de Responsabilidade Social da Petrobras, Edson Cunha, as alunas receberam orientação de profissionais, acompanharam relatos de mulheres que atuam na diferentes frentes de trabalho e conheceram áreas internas e externas da unidade de produção da Petrobras.

Administrado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), o Projeto "Jovem Aprendiz- Potencializando Habilidades Para o Mundo do Trabalho" formou 33 adolescentes e jovens de São Gonçalo e Itaboraí, no último dia 30 de setembro. O curso Jovem Aprendiz, que ofereceu oficinas e atividades voltadas à capacitação dos alunos para inserção no mercado de trabalho, contou com apoio da Petrobras, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), e a parceria técnica dos projetos RECRIA e NEACA Tecendo Redes.

‘Importância da inclusão, diversidade e equidade’

O gerente geral do Complexo Boaventura, Cândido Queiroz, reforçou o incentivo às jovens e o reconhecimento às mulheres e colaboradoras que estão adentrando o mercado de trabalho.

“A empresa está caminhando e reconhecendo a importância da inclusão, diversidade e equidade. Agradecemos ao Movimento de Mulheres de São Gonçalo e ao Projeto ‘NEACA Tecendo Redes’ pela parceria e trabalho social realizado”, ressalta Queiroz, que anunciou a expansão da produção industrial do complexo, em 2025, e a estimativa de uma oferta gradual de 15 mil novos empregos, nos anos seguintes.

Engenheira: ‘nós mulheres podemos estar onde quisermos’

Uma das palestrantes, a engenheira Camila Cardoso, que atua na linha de frente de projetos no Complexo Boaventura, falou sobre a conquista dos espaços e as novas modalidades funcionais das mulheres em diversas áreas de produção.

“Fico feliz de poder falar com essas adolescentes e mostrar que nós mulheres podemos estar onde quisermos. Atualmente, as mulheres atuam em áreas da tecnologia, exata e engenharia, que já foram vistas como trabalhos para homens, mas se tornaram espaços conquistados por nós. Nós mulheres podemos estar onde quisermos”, reitera a engenheira.

‘Renda e emprego gera independência’

Já a coordenadora de projetos e gestora do Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), Marisa Chaves, enalteceu a iniciativa e destacou a importância da renda e emprego para independência das mulheres.

“Parabéns à Petrobras pela iniciativa e às adolescentes e jovens, recém-formadas no Projeto Jovem Aprendiz, que estão tendo a oportunidade de conhecer e vislumbrar novas possibilidades de trabalho. É importante as mulheres terem renda e emprego, pois, em muitos casos, a dependência financeira às tornam vulneráveis e expostas às violências”, explica Chaves.

Além da gestora Marisa Chaves, as adolescentes foram acompanhadas pela comitiva técnica do Projeto Neaca Tecendo Redes (Itaboraí) formada pela coordenadora técnica Luciléia Baptista, a articuladora de redes, Márcia Natalina, a assistente social Janaína Ifran e a psicóloga Amanda Sancho.

Jovens agradeceram a oportunidade

Para a estudante Mirella de Andrade, de 14 anos, conhecer o Complexo de Energias Boaventura foi uma experiência inesquecível.

“Essa visita ao complexo foi uma experiência inesquecível. Pudemos ver de perto o trabalho de mulheres incríveis. Abriu a nossa mente para várias possibilidades futuras. Obrigada de verdade por toda a atenção e pela oportunidade tão especial e única”, disse a adolescente.

Atendimentos a adolescentes e jovens em três municípios

O NEACA Tecendo Redes, iniciado em 2024, com a parceria da Petrobras, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto já abrangia os municípios de São Gonçalo e Itaboraí, e agora chega a Duque de Caxias com o objetivo contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, o NEACA disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

Recria - Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)