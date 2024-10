Desemprego no Brasil atinge menor taxa em 11 anos, segundo IBGE

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,4% no último trimestre(julho, agosto e setembro), aponta dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada nessa quinta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Iniciada em 2012, esta é a menor taxa registrada para um terceiro trimestre em 11 anos. Desde o começo da pesquisa, a menor foi em 2023, quando a marca atingida foi de 6,3%.

A queda foi de 0,5 ponto percentual comparada ao trimestre anterior, com fim em junho, quando a taxa era de 6,9%. No mesmo período do ano passado, o desemprego atingia 7,7% da população em idade de trabalhar (14 ou mais).

Em geral, 7 milhões de brasileiros encontram-se desempregados - o menor número desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Foi um recuo de 7,2% em relação ao trimestre anterior, e de 15,8% na comparação com 2023.

Já os ocupados são 103 milhões, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações: 1,2% no trimestre e 3,2% no ano. Dessa maneira, 58,4% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil estão empregadas - maior nível de ocupação para um trimestre encerrado em setembro.

Leia também:

Feriado do Dia do Servidor Público em Niterói será nesta sexta-feira (1º)

Universo agora tem curso de Medicina

Confira os principais pontos destacados pela pesquisa:

Taxa de desocupação: 6,4%

População desocupada: 7 milhões de pessoas

População ocupada: 103 milhões

População fora da força de trabalho: 66,4 milhões

População desalentada: 3,1 milhões

Empregados com carteira assinada: 39 milhões

Empregados sem carteira assinada: 14,3 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,4 milhões

Trabalhadores domésticos: 5,9 milhões

Empregadores: 4,3 milhões

Trabalhadores informais: 40 milhões

Taxa de informalidade: 38,8%