Niterói recebe 3ª Edição da Feira Popular Cultural Sambadilá

Niterói recebe, no dia 02/11, das 12h às 20h, a Feira Popular Cultural Sambadilá, que acontecerá na Praça Escritor Adelino Magalhães, em São Domingos, com entrada gratuita. Nesta terceira edição, a convidada é a cantora baiana Marizelia.

O evento conta com roda de samba, gastronomia e artesanato. A finalidade é revitalizar a praça, recentemente reformada, localizada em frente ao emblemático edifício do Castelinho que vai abrigar em breve a sede do Programa Niterói de Bicicleta.

A quarta edição da feira também já tem data marcada para 07 de dezembro. A Feira Popular Cultural Sambadilá, idealizada pelo sambista Mingo Silva, recebe apoio do Governo Federal e do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. A realização é do Campus Avançado e do coletivo Sambadilá, com produção da Realize Cultura e da Jou Jou.

Serviço:

Feira Popular Cultural Sambadilá

Praça Adelino Magalhães (Praça da Bicicleta), São Domingos, Niterói, RJ.

02/11 das 12h às 20 horas.

Classificação etária: Livre.