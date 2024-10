Pátio Alcântara comemora aniversário com show gratuito

Em celebração ao seu aniversário de 11 anos, o Pátio Alcântara prepara uma festa especial com muita música e animação para o público. No dia 01 de novembro, próxima sexta-feira, o cantor Deivison Santos, do grupo Papo 90, promete agitar a Praça de Alimentação com um repertório cheio de sucessos do pagode,criando uma noite inesquecível para os fãs do estilo. O show gratuito acontecerá das 18h às 21h, convidando a todos para celebrar este momento especial com muita alegria e descontração.

SERVIÇO – Deivison Santos – Aniversário do Pátio Alcântara

Local: Praça de Alimentação

Horário: 18h às 21h

EVENTO GRATUITO