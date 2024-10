Enel Rio inaugura nova sala de cinema em Maricá

Nesta quarta-feira (30), a Enel Distribuição Rio inaugura a sexta sala do projeto Cine+, agora na Cidade de Maricá. A iniciativa, uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a Quitanda Soluções Criativas, tem como objetivo democratizar a arte, através da exibição de filmes nacionais e internacionais e produções comprometidas com a divulgação dos Direitos Humanos e com ações de educação e sustentabilidade para a comunidade escolar e o público em geral. A nova sala funcionará no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, a maior escola em tempo integral do país. A primeira sessão terá a exibição do curta-metragem “Eu queria ser um Monstro”.

Além de Maricá, as salas públicas de cinema do Cine+ estão em cinco municípios do estado do Rio de Janeiro: Areal, Casimiro de Abreu, Itaocara, Guapimirim e Paraty. Com uma programação de filmes renovada periodicamente, o projeto também promove capacitações técnica e artística, através de cursos e oficinas gratuitos para jovens. Todos os cursos seguem um programa educativo com base na Agenda 2030 da ONU (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e tem como objetivo estimular o ensino utilizando as ferramentas de audiovisual. “O Cine+ não só leva filmes a localidades que não contam com grandes salas de cinema. Com as oficinas e cursos, os alunos da rede pública contam com um espaço ideal para desenvolver seus talentos e produzir a sua própria arte. É uma forma de levar educação e de auxiliar na descoberta da vocação de muitos jovens”, afirma Leonardo Soares, responsável por Sustentabilidade na Enel Distribuição Rio.

Para Mardonio Barros, diretor da Quitanda Soluções Criativas, as salas do Cine+ comprovam que o cinema e a educação andam juntos. “A exibição dos filmes aliada às oficinas e aos cursos é uma forma de promover o desenvolvimento cultural e socioemocional aos jovens participantes. Eles passam a entender a importância da arte na própria história e nos seus futuros”, diz.

Desde a sua inauguração em 2023, o projeto Cine+ já impactou a vida de mais de 200 mil pessoas. Com seis salas no estado do Rio, a iniciativa já se espalha pelo país: em março deste ano, os moradores da cidade de Itapipoca, no interior do Ceará, ganharam a sua primeira sala.

Serviço

Inauguração do projeto Cine+ em Maricá

Data: quarta-feira, 30/10/2024

Local: Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola

Endereço: Av. Jardel Filho, antiga Avenida Dois, Itaipuaçu

Horário: 16h30

Capacidade da sala: 100 pessoas

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.

Sobre a Quitanda Soluções Criativas

Desde 2008, a Quitanda Soluções Criativas se destaca no desenvolvimento de tecnologias sociais nas áreas de cultura, arte e educação por meio de ações inovadoras e sustentáveis. Com expertise em projetos do setor de Negócios Sociais e Economia Criativa, a Quitanda Soluções Criativas foi pioneira ao oferecer formação aos trabalhadores da cultura, com cursos técnicos e de pós-graduação com o programa Laboratórios Culturais. Ainda em seu rol de projetos transformadores, vem impactando as vidas de artistas e plateia com festivais como ELOS, Acordes do Amanhã, Rede de Dança, Plataforma Sinfonia do Amanhã, Escolas Criativas, Cine+ e LAB Cidades Criativas.

Sinopse do filme

A trama do curta-metragem “Eu queria ser um monstro”, realizado pela Marão Filmes, gira em torno do cotidiano de uma criança e seus conflitos familiares. Em 2010, a animação em stop motion foi eleita no Anima Mundi como o melhor curta produzido pelo Brasil, com votação por júri popular.