Libertadores: Peñarol x Botafogo será no estádio Centenário, com presença das torcidas

A partida de volta da semifinal da Libertadores, envolvendo Peñarol e Botafogo, tem nova sede. Marcado inicialmente para o Campeón del Siglo, estádio do Penãrol, o duelo foi transferido para responsabilidade da prefeitura da capital do Uruguai e acontecerá no estádio Centenário, em Montevidéu. O jogo está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), desta quarta (30).

Após um dia inteiro de tensão envolvendo Conmebol, governo do Uruguai, Associação Uruguaia de Futebol e os dois clubes envolvidos na semifinal, a decisão foi tomada. Segundo fontes da entidade que comanda do futebol na América do Sul, o governo do país se comprometeu a garantir a segurança de todos.

A alteração do local da partida contrariou a Conmebol, que queria ver seu regulamento sendo cumprido (presença de torcida visitante), e a CBF, que defendeu o Botafogo e pediu que o princípio da reciprocidade fosse respeitado.

Leia também:

➨ São Gonçalo inicia campanha Novembro Azul nesta semana

➨ Maricá inaugura posto de arrecadação de donativos em prol de Cuba

O Centenário tem quase 25 mil lugares a mais que o Campeón Del Siglo, o que torna mais fácil acomodar os torcedores visitantes com mais segurança. O estádio também está localizado em uma área central de Montevidéu, o que permite deslocamento mais fácil das torcidas dos clubes.

O Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, havia feito um pedido formal à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para que a partida entre Peñarol e Botafogo fosse realizada com torcida única. A alegação é de que não haveria condições de segurança para os torcedores visitantes após os conflitos no Rio de Janeiro, na última semana.