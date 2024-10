Felipe Melo, do Fluminense, negocia compra da SAF do Americano, de Campos (RJ)

Felipe Melo, jogador do Fluminense, já anunciou que deixará de atuar nos gramados no final da temporada 2025. O zagueiro e volante declarou que quer seguir carreira como técnico de futebol. Mas, além disso, Felipe pretende virar um investidor de futebol também.

Aos 41 anos, o atleta do Tricolor carioca negocia parceria para a compra da SAF do Americano, de Campos (RJ). O clube está atualmente na Série A2 (terminou em 10º a competição carioca deste ano) e é um dos clubes mais tradicionais do interior do Rio de Janeiro.

Ele pretende ter participação na SAF do clube ao lado de empresários, mas não deve ter papel gerencial no dia a dia do Americano. Em 2017, quando ainda atuava no Palmeiras, Felipe Melo assumiu temporariamente a gestão do time Palm Beach Suns FC, dos Estados Unidos, com a empresa Next Academy. A equipe jogava liga de desenvolvimento de talentos. Pouco tempo depois, ele deixou a sociedade do clube norte-americano.

A etapa atual de negociações com o Americano é de trâmites burocráticos para a aquisição da SAF do clube do interior. Felipe Melo e uma empresa associada estão à frente das tratativas. O processo do Americano para se transformar em SAF começou em 2023.

A Ferj, federação carioca de futebol, cobra uma taxa de R$ 500 mil para clubes da Série A do Carioca. Mesmo pertencendo a Série A2, equivalente à segunda divisão, o Americano se enquadra na taxa da Série A.