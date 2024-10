A Secretaria de Transportes de São Gonçalo realiza leilão virtual

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar, no dia 12 de novembro, um leilão virtual de veículos apreendidos e removidos no município. O pregão eletrônico acontecerá de forma virtual, a partir das 10h, através do link https://www.eblonline.com.br/

A visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos pode ser feita até o dia 11 de novembro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 12h, aos sábados, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro. Não haverá visitação aos domingos e feriados, bem como no dia da realização do leilão.

Todos os veículos leiloados são automóveis que não foram reclamados por seus proprietários em um prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento, conforme o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro.

Lotes já estão disponíveis para lances. | Foto: Redação

Apenas poderão participar do leilão dos lotes, classificados como conservados, compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran-RJ.

O edital completo do leilão pode ser conferido através dos links:

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/10/EDITAL-DE-LEILAO-PSG08-24-PUBLICACAO.pdf

https://static.eblonline.com.br/docs-leilao/30e3e64f-f14e-4434-beeb-b525fa7e2644.pdf

Leia também:



Exposição fotográfica homenageia veteranos de SG que combateram na 2ª Guerra Mundial

Pátio Alcântara comemora aniversário com show gratuito