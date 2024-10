São Gonçalo inicia campanha Novembro Azul nesta semana

A equipe do Programa Integral da Saúde do Homem da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar palestras, rodas de conversa e dar orientações em alusão à Campanha Novembro Azul para os pacientes das unidades municipais de saúde durante todo o mês de novembro. A abertura da campanha vai acontecer na secretaria, no dia 1º de novembro.

A Campanha Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que pode ser detectado através de alteração em um tipo de exame de sangue chamado de PSA (sigla em inglês de Prostate-Specific Antigens, que significa Antígeno Prostático Específico).

Por isso, os pacientes das unidades de saúde municipais vão receber as orientações sobre a importância do autocuidado e percepção das mudanças no corpo, como e onde procurar ajuda para o diagnóstico precoce. Nas unidades com urologistas, os médicos farão palestras sobre o tema.

O câncer de próstata costuma ser assintomático. Por isso, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco (histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio; raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer e obesidade) ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao médico, uma vez ao ano, para realizar avaliação.

Caso haja a suspeita do câncer de próstata, o paciente é orientado a procurar o urologista, que pode solicitar outros exames para confirmar o diagnóstico e encaminhar para o tratamento adequado. Em São Gonçalo, qualquer médico pode pedir o exame PSA, que pode ser realizado em uma unidade de saúde que tenha laboratório.

“Várias unidades de saúde vão realizar palestras e orientações sobre os cuidados com a saúde do homem. Eles são mais difíceis de procurar o médico e de se cuidar. Por isso, as ações, além da prevenção ao câncer de próstata, vão focar em várias doenças, como as cardiovasculares e diabetes; prevenção e tratamentos oferecidos na rede municipal”, finalizou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Bianca Serour.