Fernanda Torres revela que perdeu 11 kg para interpretar personagem em "Ainda Estou Aqui"

Um filme que tem causado bastante expectativa no público brasileiro para sua estreia é o longa metragem "Ainda estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello. A produção, que está na lista dos possíveis indicados ao Oscar, é a adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, a trama se passa no Brasil em 1970 e conta a história de uma mulher que vê sua vida virar de cabeça para baixo após seu marido ser exilado pela ditadura militar.

Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, no domingo (27), Fernanda compartilhou detalhes sobre o novo trabalho e revelou bastidores da produção. A atriz contou que precisou emagrecer para viver á personagem principal da trama, Eunice Paiva. "Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava", explicou a atriz.

A artista revelou o quanto emagreceu para a caracterização: "Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg", explicou Fernanda Torres.

"É uma mulher que nunca quis se vitimizar em público, porque sentia que isso seria dizer para a ditadura que eles tinham vencido sobre ela. Por isso ela sorri nas fotografias. Por isso, talvez, ela nunca tenha contado aos filhos o que aconteceu. O filme é visto pelo ponto de vista da mulher e da família. Raramente narramos questões políticas pelo lado da mulher e da família. Nesse filme, você percebe o quanto isso é político, o quanto o papel da mulher é um papel político", concluiu Fernanda.

Um original Globoplay, o filme recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e o prêmio no Festival de Vancouver e no Festival de São Francisco. O longa, que estreia nos cinemas no dia 7 de novembro, conta a história de Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e esposa do deputado e engenheiro Rubens Paiva, morto em 1971 pela ditadura militar.