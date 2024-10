Dia de São Judas Tadeu: Confira a programação em homenagem ao santo das causas impossíveis

Considerado um dos santos mais populares e queridos entre os católicos devido aos inúmeros "favores" que seus devotos asseguram ter conquistado por meio de sua intercessão, São Judas Tadeu é celebrado neste 28 de outubro.

O santo é conhecido por ser o padroeiro das causas impossíveis e também protetor do Flamengo, por isso, nesta mesma data, também é celebrado o Dia do Flamenguista.

Para homenagear São Judas Tadeu, paróquias de São Gonçalo e Niterói prepararam uma programação especial para este dia. Confira:

São Gonçalo

Em São Gonçalo, a Paróquia São Judas Tadeu, localizada na Rua João Agapito, 16, no bairro do Rocha, irá contar com cinco missas, além de procissão e festejos externos logo após a última missa.

Programação da festa em homenagem a São Judas Tadeu em São Gonçalo | Foto: Divulgação

- 7h: Santa Missa dos fiéis devotos

- 9h: Santa Missa dos fiéis enfermos

- 11h: Santa Missa dos fiéis torcedores

- 12h: Almoço

- 13h: Santa Missa dos fiéis mirins

- 17h: Procissão

- 19h: Santa Missa Solene

Niterói

Em Niterói, a Paróquia São Judas Tadeu, localizada na Av. Almirante Ari Parreiras, s/n, em Icaraí, irá homenagear o santo padroeiro em seis missas que serão celebradas ao longo do dia. Durante as comemorações, a Paróquia também irá contar com bazar, barraquinhas de café da manhã, doces, salgados e bebidas.

Programação da festa em homenagem a São Judas Tadeu em Niterói | Foto: Divulgação

- 7h: Missa

- 9h: Missa

- 10h30: Missa

- 12h: Benção dos carros e Almoço com o tradicional angu à baiana

- 14h: Missa

- 16h: Missa

- 18h: Missa campal e logo após, procissão Procissão Luminosa - trajeto: Praia de Icaraí – Rua Lopes Trovão – Rua Ator Paulo Gustavo – Rua Osvaldo Cruz – Praia de Icaraí.

Aqueles que não puderem comparecer à Igreja poderão acompanhar as missas pelos canais on-line da Paróquia de São Judas Tadeu.



História

São Judas Tadeu, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus, é celebrado nesta segunda-feira, dia 28 outubro. Nascido na Galileia, na Palestina, era Filho de Alfeu (irmão de São José) e Maria de Cleofas (prima de Maria). Portanto, o santo era primo de Jesus e irmão de Tiago, também apóstolo.

Santa Brígida da Suécia, mística e padroeira da Europa, escreveu que um dia Jesus lhe recomendou que quando quisesse obter certos favores, deveria pedir pela intercessão de São Judas Tadeu. Por esta razão, é considerado padroeiro das causas impossíveis, assim como Santa Rita de Cássia.

Durante sua vida, pregou na Galileia, na Samaria e, próximo do ano 50, fez parte do primeiro Concílio, em Jerusalém. São Judas Tadeu evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou São Simão e passaram a viajar juntos. O Mártir, morreu em 28 de outubro do ano 70 d.C. na Pérsia. Ele foi assassinado por uma lança e decapitado por uma machadinha por defender a fé cristã.

É importante ressaltar que Judas Tadeu não é Judas Iscariotes, que traiu Jesus e, posteriormente, se suicidou.

Padroeiro do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo amargava quase uma década sem títulos no início dos anos 1950. A última conquista havia sido o Campeonato Carioca de 1944 quando, em 1953, o então pároco da Igreja de São Judas Tadeu, em Cosme Velho, foi até a Gávea celebrar uma missa junto ao time. A ideia era espantar a "urucubaca".

O padre ainda teria pedido para que todos os jogadores acendessem uma vela e dedicassem o gesto a São Judas Tadeu, ação que também foi realizada pelos torcedores. Coincidência ou não, deu certo: o Flamengo foi tricampeão carioca consecutivo, levantando a taça em 1953, 1954 e 1955.

Sendo assim, São Judas, considerado o santo das causas impossíveis, se tornou então o protetor do Flamengo, o que aumentou ainda mais sua popularidade entre os fiéis brasileiros. Além disso, também nesta data, o clube carioca comemora o Dia do Flamenguista, justamente por ser este o dia do padroeiro do time, São Judas Tadeu.

São Judas Tadeu também é o padroeiro do Flamengo | Foto: Paula Reis/Flamengo

Todos os anos, o Flamengo faz uma missa na capela da São Judas Tadeu, na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro, com a presença de todos os jogadores, torcedores e dirigentes do time.

O Dia do Torcedor Flamenguista foi instituído pela Lei nº 4679, de 15 de outubro de 2007, pelo prefeito César Maia, com base na proposta do vereador Jorge Mauro. A data já faz parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro.