Seminário debate economia e a classe trabalhadora em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos (SPPDH), promove na próxima quarta-feira (30/10) o seminário “Como funciona a economia e como afeta a classe trabalhadora de Maricá?”. A atividade é organizada pelo Programa Marielle Franco e tem participação gratuita.

O seminário vai começar às 17h e acontece na sede do programa, que fica na Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, 248 - Parque Eldorado.

Durante o evento, serão debatidos o funcionamento da economia capitalista e qual o impacto dela em quem mora em Maricá. Também será analisado, durante o seminário, o impacto das políticas públicas em execução no município enquanto resposta para os problemas causados pelo sistema econômico em vigência.

Participarão do debate a economista, cientista política e pesquisadora do Programa Marielle Franco Marta Skinner, o coordenador-geral de informação do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR) Diego Maggi, e a diretora-presidente do Banco Mumbuca Manuela Mello.

Serviço: Seminário “Como funciona a economia e como afeta a classe trabalhadora de Maricá?”

Data: Quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Horário: 17h

Local: Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, 248 - Parque Eldorado