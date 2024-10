Bola de Ouro 2024: Vini Jr. fica em segundo lugar na premiação da France Football

Em cerimônia realizada em Paris na tarde desta segunda-feira (28), a revista local France Football entregou o prêmio de melhor jogador da temporada 23/24 para o espanhol Rodri. O brasileiro Vini Jr., favorito ao prêmio, ficou na segunda colocação. O atacante do Real Madrid, assim como toda delegação espanhola, não foi ao evento.

O principal motivo para a ausência dos merengues na cerimônia é por supostamente ter descoberto com antecipação que o camisa 7 não venceria o prêmio. Em forma de protesto por considerar um absurdo a decisão da revista francesa (que esse ano entregou o prêmio em parceria com a UEFA), os espanhóis optaram por ficar de fora.

A premiação também elegeu a melhor jogadora do mundo, o melhor jovem jogador do mundo (troféu Kopa), o artilheiro da temporada (troféu Gerd Müller), o melhor clube de futebol feminino, o melhor clube de futebol masculino, o melhor técnico no futebol feminino, o melhor técnico no futebol masculino, o troféu Sócrates e o melhor goleiro do mundo (troféu Yashin). O evento também homenageou o alemão Franz Beckenbauer, que faleceu em janeiro de 2024.

Confira o top-10 dos melhores do mundo, no futebol masculino, segundo a revista France Football:

Rodri (Manchester City/Espanha) Vini Jr. (Real Madrid/Brasil) Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra) Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha) Erling Haaland (Manchester City/Noruega) Kylian Mbappé (PSG/França) Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina) Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha) Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Confira o top-10 das melhores do mundo, no futebol feminino, segundo a revista France Football:

Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha) Caroline Graham Hansen (Barcelona/Espanha) Salma Paralluelo (Barcelona/Espanha) Sophia Olivia Smith (Portland Thorns/Estados Unidos) Lindsey Horan (Lyon/Estados Unidos) Mallory Swanson (Chicago Red Stars/Estados Unidos) Marie-Antoinette Katoto (PSG/França) Mariona Caldentey (Barcelona/Espanha) Trinity Rodman (Washington Spirit/Estados Unidos) Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

Os demais prêmios entregues foram os seguintes:

• Troféu Kopa (melhor jogador sub-21) - Lamine Yamal

• Melhor clube feminino - Barcelona

• Melhor clube masculino - Real Madrid

• Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada) - Harry Kane e Kylian Mbappé

• Troféu Yashin (melhor goleiro) - Emiliano Martínez

• Troféu Sócrates (causas sociais) - Jenni Hermoso

• Troféu Johan Cruijff (melhor técnico feminino) - Emma Hayes

• Troféu Johan Cruijff (melhor técnico masculino) - Carlo Ancelotti