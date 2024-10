Martha faz vídeo manifestando apoio a Vini Jr contra não premiação de 'Bola de Ouro' a atleta revelado em SG

A jogadora da seleção brasileira, Marta, saiu em defesa de Vini Jr e não escondeu sua revolta com a possível ausência do jogador brasileiro na premiação da "Bola de Ouro", organizada pela revista "France Football". Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (28), a "Rainha" questionou a decisão de não reconhecer o talento do atacante do Real Madrid.

"Eu esperei o ano inteiro para ver o Vini Jr ser reconhecido como o melhor jogador da atualidade. Agora vem me dizer que não vão dar a Bola de Ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa?", criticou a 'Rainha', como é conhecida no mundo do futebol.



Quase que de forma unânime, Vini Jr. estava sendo considerado o favorito para o prêmio de 2024 mas, após supostamente receber a notícia de que não seria o vencedor, o craque brasileiro decidiu não embarcar para Paris, local da cerimônia. Parte da delegação do Real Madrid, que iria prestigiar Vini, também não foi à premiação.

De acordo com portais europeus, a Bola de Ouro deve ser entregue ao volante Rodri, do Manchester City, campeão da última Eurocopa com a seleção espanhola.

