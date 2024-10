Grave acidente deixa motociclista morto no Pacheco, em São Gonçalo

De acordo com as primeiras informações, a vítima, um homem de 30 anos, trabalhava como mototaxista - Foto: Reprodução/redes sociais

Na madrugada desta segunda-feira (28), mais precisamente às 4h20, um acidente envolvendo carro e moto deixou um morto na Estrada do Sacramento, na curva da antiga Fábrica Famadeira, em São Gonçalo. A curva, que fica próxima ao Cemitério Parque da Paz, é conhecida por causar acidentes devido ao seu alto risco.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, um homem de 30 anos, trabalhava como mototaxista. Ele veio a óbito ainda no local.

Segundo testemunhas, devido ao impacto, o corpo permaneceu na via e o tráfego precisou ser desviado por agentes das polícias Civil e Militar.

Ainda de acordo com informações preliminares, o mototaxista pode ter perdido o controle da motocicleta ao realizar a curva.