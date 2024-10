Dia do Funcionário Público: São Gonçalo e Maricá decretam ponto facultativo nesta segunda-feira (28)

As Prefeituras de São Gonçalo e Maricá decretaram ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta segunda-feira (28), em que é comemorado o Dia do Funcionário Público, não havendo, assim, expediente nas repartições públicas que não prestam serviços essenciais.

Já em Niterói, a Prefeitura decretou a transferência do feriado do Dia do Servidor Público para a próxima sexta-feira (1), devido ao segundo turno das eleições municipais.

São Gonçalo

Em São Gonçalo, os servidores das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Defesa Civil trabalharão em regime de escala.

Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil informou que todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais vão funcionar, normalmente, 24h por dia. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; e a emergência da saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), em Vila Três, também abre para as consultas e exames pré-agendados, das 8h às 17h.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) vão funcionar 24h normalmente.

Enquanto isso, o Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, abre, das 8h às 12h, exclusivamente, para a aplicação da vacina antirrábica humana. Quando necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias. Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento no polo sanitário, o paciente pode procurar o PSC para avaliação.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas. São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps. A Secretaria informou ainda que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima terça-feira (29).

Maricá

A Prefeitura de Maricá, que também decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta segunda-feira (28), devido ao Dia do Servidor Público, conforme decreto n° 1546, publicado no último dia 14 de outubro, na edição n° 1653 do Jornal Oficial de Maricá (JOM), informou que os servidores retornam ao trabalho na próxima terça-feira (29), a partir das 8h.

Porém, ainda segundo a Prefeitura, o expediente será normal nos setores cujas atividades não possam ser suspensas em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público. Entre os serviços essenciais estão as emergências por demanda espontânea (portas abertas) como o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento 24h de Inoã e o Posto de Saúde Santa Rita 24h de Itaipuaçu, além dos plantões da Defesa Civil e da Guarda Municipal e os serviços de coleta de lixo.

Niterói

Em Niterói, a Prefeitura transferiu o feriado do Dia do Servidor Público, originalmente comemorado neste 28 de outubro, para a próxima sexta-feira (1). Neste dia, não haverá expediente nos prédios públicos. De acordo com o decreto nº 15.578/2024, publicado no Diário Oficial de 12 de outubro, o ponto facultativo não afetará o funcionamento de órgãos e serviços essenciais, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), atendimentos de emergência e a coleta de lixo.

A mudança do ponto facultativo visa garantir que os órgãos diretamente envolvidos no segundo turno das eleições de 2024, especialmente na área de educação, Clin e Guarda Municipal, possam operar com todo o seu efetivo.

A coleta de lixo domiciliar seguirá seu cronograma normal. As escolas e creches municipais, no entanto, não terão aulas na sexta-feira (1).

Já as unidades de saúde com atendimento de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde funcionarão ininterruptamente, incluindo os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, a Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. As equipes do SAMU estarão de prontidão com sua frota completa. Além disso, a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os Serviços de Residência Terapêutica (SRT) também operarão normalmente.

As Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e unidades do Programa Médico de Família não abrirão na sexta-feira (1).